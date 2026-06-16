Житель Екатеринбурга осужден за оправдание теракта в отношении военкора Татарского

Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, признав его виновным в публичном оправдании терроризма в социальных сетях. Уралец оправдывал теракт в отношении известного военкора.

По данным управления ФСБ по Центральному военному округу, в январе 2024 года мужчина со своего мобильного телефона разместил публикацию в одном из публичных сообществ "ВКонтакте". Пост оправдывал теракт в Санкт-Петербурге в отношении военкора Максима Фомина (известного как Владлен Татарский).

Суд признал уральца виновным. Ему назначен штраф в 350 тысяч рублей. Также он лишен права заниматься деятельностью по администрированию интернет-ресурсов сроком на два года.

Близкий к свердловскому управлению ФСБ канал "Антитеррор Урал" отмечает, что публичное одобрение и оправдание террористических актов в любой форме, особенно в Сети, является грубейшим нарушением закона и несет прямую угрозу обществу.

"Любые попытки героизации террористов или одобрения их действий будут жестко пресекаться органами безопасности, а виновные неизбежно понесут заслуженное наказание", - отмечает канал.