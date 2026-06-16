В Европе обсуждают военные действия без поддержки США

Министры обороны европейских стран обсуждают ведение военных действий без помощи США.

По версии источников Bloomberg, в Европе ожидают скорого сокращения американского военного присутствия. В этой ситуации руководство НАТО попыталось продемонстрировать уверенность в том, что Европа способна пережить масштабное урезание американского финансирования и военного контингента.

В Европе признают нехватку ряда вооружений, которые Вашингтон планирует вывести, и отсутствие четкого плана по их замене, пишет ТАСС.