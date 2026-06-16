Следствие завершило расследование дела руководителей канала Baza

Следователи закончили предварительное расследование дела, в котором фигурируют главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов и его коллега Татьяна Лукьянова. Об этом агентству ТАСС рассказал адвокат Алексей Михальчик. Сейчас юристы изучают собранные доказательства. Как только защита закончит читать материалы, следователи передадут уголовное дело в суд, чтобы судья рассмотрел его по существу.

Адвокат пояснил, что следствие объявило о завершении работы на прошлой неделе. В данный момент команда юристов заканчивает знакомиться с документами. Алексей Михальчик не стал раскрывать другие детали процесса или суть обвинений.