В Перми полицейские нашли подростков, избивших мужчин цепями и металлическими прутьями

В Перми сотрудники полиции установили личности несовершеннолетних, подозреваемых в нападении на двух местных жителей в Свердловском районе, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Инцидент произошел утром 14 июня. Потерпевшим потребовалась медицинская помощь.

В отношении законных представителей подростков составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Кроме того, по месту жительства каждого из них направлена информация в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Один из подростков помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.