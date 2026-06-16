Учеба в вузе на 50% должна состоять из практики на предприятии - сенатор

В Совете Федерации предлагают обязать университеты составлять учебную программу так, чтобы половина учебного времени приходилась на практику на базовых предприятиях. Такой же формат член комитета СФ по науке, образованию и культуре Игорь Мурог предложил распространить и на колледжи и техникумы.

По мнению Мурога, работодатели невысоко оценивают готовность выпускников к практической работе, существует разрыв между теорией и практикой. Компании вынуждены тратить дополнительные ресурсы на подготовку выпускников.

"В конечном счёте, я уверен, вузам необходимо перестать быть просто трансляторами знаний и стать полноценными центрами компетенций, где диплом гарантированно подтверждает не только эрудицию, но и наличие необходимых работодателю навыков", - цитирует сенатора издание "СенатИнформ".