Канада ввела санкции против российских бирж

Канада внесла в антироссийские санкционные списки 7 физлиц и 34 юрлица. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

В частности, под ограничения подпали Московская и Санкт-Петербургская биржи, "Абсолют банк" и "Земский банк", АО "Росатом энергетические проекты", Национальная товарная биржа, Восточная биржа, НКО "Истина" и страховая компания "Согласие".

Кроме того, под санкциями оказались шесть компаний из Киргизии, ОАЭ, Вьетнама и Новой Зеландии, а также 120 судов так называемого теневого флота.

Напомним, сегодня Великобритания расширила санкционный список против России. Сообщалось, что новые санкции направят против российского "теневого флота" и финансовых сетей, используемых для обхода западных санкций и поддержки военных закупок.