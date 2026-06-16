В Ростовской области создадут реестр аграриев, столкнувшихся с дефицитом топлива

В Ростовской области власти начали формировать реестр нуждающихся в топливе аграриев, у которых под угрозой срыва из-за дефицита топлива оказались уборочная кампания и сезонные полевые работы, пишут "Ведомости Юг" со ссылкой на министре сельского хозяйства и продовольствия региона Анну Касьяненко.

"Мы фиксируем дефицит топлива. Пока он не имеет массового характера для наших сельхозтоваропроизводителей, потому что они произвели подготовительные работы и приобрели топливо. Однако наблюдаются перебои и нарушения сроков поставки. Рост цены, особенно касается мелкооптовых трейдеров", - сказала министр.

Ранее СМИ сообщали, что аграрии на юге страны вынуждены ездить закупаться топливом в Поволжье, где пока уборка урожая не началась и есть в достатке топливо.

Основной причиной дефицита топлива Касьяненко назвала внеплановые остановки и снижение производительности ряда крупных НПЗ.

По данным ростовского Минсельхоза, для проведения уборочной кампании летом аграриям понадобится 132 тыс. тонн дизельного топлива и 26 тыс. тонн бензина. Запасы составляют около 50% от этих объемов.