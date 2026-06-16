На Кавказе жёстко приземлился вертолёт Robinson
В Карачаео-Черкессии совершил жёсткую посадку вертолёт Robinson.
Это случилось в районе Архыза. Возможно, вертолёт принадлежит компании "Солярис".
Пострадавших нет, пишет "112".
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В Карачаео-Черкессии совершил жёсткую посадку вертолёт Robinson.
Это случилось в районе Архыза. Возможно, вертолёт принадлежит компании "Солярис".
Пострадавших нет, пишет "112".
Теги: Robinson, Архыз, жёсткая посадка
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