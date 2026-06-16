В России два города и регион оказались переполнены новостройками

В России два города и регион оказались "забиты" новостройками. Речь идёт о Владивостоке, Крыме и Краснодаре, где зафиксирована заметная затоваренность жильём на первичном рынке.

Квартиры в новых жилых комплексах будут распродавать ещё три года после ввода объектов в эксплуатацию. Об этом на проходящем в Сочи форуме недвижимости "Движение" сообщил директор аналитического сервиса bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе, пишет "Ъ".

Отметим, в России могут сократить долю госпрограмм в ипотеке до 25-30%. Решение готовы принять в министерстве финансов страны. Такого уровня удастся достичь к 2030-му. На начало года доля льготной ипотеки в выдачах ипотеки на новостройки достигала около 90%. Однако власти не хотят строить госполитику на массовой поддержке рынка жилья. Если льготы перестают быть адресными, то это снижает доступность недвижимости для россиян.