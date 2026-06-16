Свердловская туристка засудила авиакомпанию за недоставленный в Турцию багаж

Жительница Нижнего Тагила через суд взыскала с авиакомпании деньги за недоставленный в Турцию багаж.

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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, туристка прилетела из Екатеринбурга в Анталью рейсом авиакомпании Azur Air. Однако в аэропорту прибытия ей не выдали багаж: оказалось, что его ошибочно отправили по другому маршруту.

Более того, во время отдыха в Турции вещи свердловчанке так и не были возвращены – их передали лишь через несколько дней после возвращения в Екатеринбург. Туристка потребовала от авиакомпании компенсацию за понесенные из-за недоставки багажа убытки (приобретение предметов первой необходимости), но получила отказ.

После этого она обратилась в Нижнетагильский консультационный пункт, специалисты которого направили две претензии в адрес перевозчика. Однако тот вновь отказался выплачивать компенсацию, тогда был подан иск в суд.

В итоге с авиакомпании взыскано более 55 тысяч рублей. В эту сумму вошли убытки – 5 тысяч рублей; компенсация морального вреда – 20 тысяч рублей; штраф – 12,5 тысяч рублей и судебные расходы – 17,9 тысяч рублей. Авиакомпания попыталась обжаловать решение, однако суд апелляционной инстанции оставил его в силе.