Лавров назвал возмутительным перезахоронение Украиной останков нацистов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал возмутительными действиями перезахоронение Украиной останков нацистских преступников.

"Режим Зеленского, не стесняясь, без всяких экивоков, проводит открытую политику реабилитации нацистских преступников", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

"И Европа под эти его конкретные возмутительные действия, включая перезахоронения преступников - коллаборационистов, осужденных Нюрнбергским трибуналом, с аплодисментами заявляет, что Зеленский защищает европейские ценности", - сказал министр.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что дает Зеленскому несколько дней, чтобы отменить присвоение подразделению украинских сил спецопераций имя "героев" УПА (террористическая организация, запрещенная в РФ). В противном случае он будет лишен высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла.

В конце мая Зеленский присвоил это имя одному из подразделений ВСУ. Перед этим состоялось торжественное перезахоронение второго главаря ОУН (террористическая организация, запрещенная в РФ) Андрея Мельника с участием Зеленского, который объявил о курсе на дальнейшее перезахоронение всех нацистских преступников.