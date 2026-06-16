Казань примет саммит Россия – АСЕАН

17-19 июня в Казани состоится саммит Россия – АСЕАН. Он посвящён 35-летию установления отношений между сторонами.

В город приедут лидеры государств и правительств со всей Юго-Восточной Азии, сотрудники правоохранительных органов, технический персонал и другие специалисты.

Всего приедет 8,5 тыс. человек. Наряду с переговорами на высшем уровне ожидаются подписания различных соглашений о сотрудничестве организации и ее отдельных членов с Россией и Татарстаном, пишут "Известия".