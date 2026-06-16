Народу готовят новую шоковую терапию с ипотекой - депутат Останина

Власти готовят шоковые изменения рынка недвижимости в России. И все это происходит на фоне разговоров о необходимости спасения страны от демографической катастрофы. Об этом пишет председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

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Она имеет в виду новость, что власти собираются сократить долю госпрограмм в ипотеке до 25-30%. Решение готовы принять в министерстве финансов. При этом недавно президент РФ Владимир Путин поручил Правительству и профильным ведомствам улучшить жилищные программы для семей: в частности, дифференцировать ставку в зависимости от числа детей. Но в Минфине, видимо, считают иначе, возмущается депутат.

Останина полагает, что со стороны определенной части властных структур происходит попытка саботажа прямых поручений главы государства. К тому же это еще и удар по национальной безопасности России. Она направляет запрос в Правительство относительно достоверности этой информации. Если это так, то народу готовят новую новую "шоковую терапию" по лекалам "упыря Гайдара", заключила Останина.

Замминистра финансов Иван Чебесков говорит, что строить государственную политику на том, что бóльшая часть кредитования осуществляется на льготных условиях, - это неправильно.