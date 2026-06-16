"С возвращением, Алеша!" В Екатеринбурге открыли первый в России памятник режиссеру Алексею Балабанову

В Екатеринбурге прошло торжественное открытие первого в России памятника режиссеру Алексею Балабанову. Скульптуру разместили у Дворца молодежи.

Памятник представляет собой бронзовый грузовой трамвай — как тот, в котором в одной из сцен ехал главный герой фильма "Брат" Данила Багров, — только в этом трамвае размещена фигура Алексея Балабанова, сидящего рядом с пишущей машинкой. Внутри вагона разместили множество символических деталей: свитер Данилы Багрова, постеры фильмов режиссера, афиши свердловских рок-групп "Наутилус Помпилиус", "Смысловые галлюцинации", "Чайф", "Агата Кристи".

На открытие пришли актеры Алексей Чадов (сержант Ермаков в фильме "Война"), Леонид Бичевин (доктор Поляков в картине "Морфий" и фасовщик Валера в фильме "Груз-200"), а также первая жена Алексея Октябриновича Ирина Балабанова и его старший сын Федор Балабанов.

"Накануне мы много общались с Ингой Александровной Балабановой — мамой Алексея, — взяла слово Ирина Балабанова. — Мы пришли к выводу, что место для памятника выбрано более, чем удачно. Сзади Институт охраны материнства и младенчества, где Алеша родился, а спустя 30 лет появился его первенец — Федор. Балабановы жили на Московской, 2, в трех минутах ходьбы отсюда, напротив — школа №2 с углубленным изучением английского языка, которую окончил Леша. Словом, все тропки здесь исхожены. С возвращением, Алеша!"

"Про моего папу можно говорить очень долго. Для меня самое важное, что, как и для любого фильма, самая главная проверка — проверка временем. И если спустя 10-20-30 лет фильмы Балабанова еще смотрят, для меня это самое главное. Большое спасибо Екатеринбургу, и надеюсь, мы вместе порадуемся тому, что папа вернулся домой", — сказал Федор Балабанов.

В Екатеринбург на открытие памятника прибыли кинорежиссер Никита Михалков и председатель Российского военно-исторического общества, 1-ый секретарь Союза писателей России, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Алексей Балабанов здесь родился, здесь учился, здесь впитал в себя дух свободы и энергию Урала, музыку, звук Свердловского рок-клуба. Он поймал нерв своего времени. Он смог не просто передать эпоху, в которой жил, но и во многом — суть русского человека. Именно поэтому это великий русский творец. Я говорю "творец", потому что он сам писал сценарии, сам придумывал своих героев, сам снимал кино, создавал, творил "под ключ". Сейчас, благодаря этому прекрасному памятнику, он сюда вернулся и навсегда останется у себя на родине и в наших сердцах. Будь счастлив, Алексей Балабанов", — сказал Владимир Мединский.

Он также показал новый учебник обществознания для 10-ых классов, который введут в программу со следующего учебного года. Там в разделе "культура" напечатан портрет режиссера, что, по словам Мединского, стало для него приятным сюрпризом.

Никита Михалков подчеркнул, что картины Алексея Балабанова существуют вне времени и не стареют.

"Абсолютно справедливо, что в уральской столице, практически в центре города, стоит памятник кинорежиссеру. Он — образ времени. То, что 12-15-летние ребята сегодня знают Балабанова, смотрят его кино — значит все, что он делал — делал не зря. Я очень счастлив, что этому замечательному самородку стоит прекрасный памятник", — сказал Никита Михалков.

На открытие приехал писатель Александр Проханов. По его словам, в темное время 90-х знаменитый уральский режиссер был светочем, который напомнил людям своими фильмами, что наш народ велик, прекрасен, благороден, добродушен, наивен и бессмертен.

Скульптор и автор памятника Мейрам Баймуханов рассказал Накануне.RU, что ко Дворцу молодежи повернута кабина, где находятся отсылки к свердловским рок-музыкантам: крылья "Наутилус Помпилиус", с которых и начинался фильм "Брат", кривой стакан "Смысловых галлюцинаций", каска "Чайф", книжка "Агаты Кристи" и другие.

На противоположной стороне кабины выкованы предметы, отсылающие к картинам Балабанова, как, например, веник из фильма "Про уродов и людей".

"В первый раз, оказавшись в Екатеринбурге, я почувствовал дух Балабанова — на этих улицах, площадях я примерял свой эскиз, который привез на конкурс и понял, что попал в точку, в образ Алексея Октябриновича. Это действительно народный режиссер, который стал символом новой России, стал тем самым культурным кодом, с которым мы уже несколько десятилетий живем. И я очень горд, что работа вышла, получилась. Изучая творчество Балабанова, я понял, что он мог передавать что-то глубокое и сложное достаточно простыми символами и фразами. И этот трамвай стал неким символом его творчества, его вклада в наш культурный код. С возвращением, Алексей Октябринович!" — сказал Баймуханов.

Почтить память режиссера и увековечить его возвращение в Екатеринбург также пришли полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Алексей Октябринович вернулся домой. Он проделал большой творческий путь. С его именем связаны многие города. Но первый памятник выдающемуся режиссеру России появился в Екатеринбурге, в том месте, где он родился", — отметил Алексей Орлов.

В церемонии также приняли участие рок-музыканты Сергей Бобунец, Настя Полева, Егор Белкин, Александр Пантыкин, Владимир Шахрин, которые исполнили свои лучшие и любимые многими хиты.