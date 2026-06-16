Лидер радикальной группировки Гиотопулос вновь окажется за решеткой

Верховный суд Греции постановил вернуть в камеру 82-летнего Александроса Гиотопулоса, возглавлявшего террористическую группу "Революционная организация 17 ноября". Как сообщает "Ъ" со ссылкой на Neos Kosmos, высшая инстанция отменила решение об условно-досрочном освобождении преступника. Ранее, в начале мая, апелляционный суд отпустил Гиотопулоса из-за его преклонного возраста и плохого самочувствия. Это решение вызвало протесты в Греции и США, так как лидер радикалов виновен в смерти четырех американских граждан.

Гиотопулос создал свою организацию в 1975 году в память о студенческих протестах против диктатуры. Группа совершала убийства, взрывы и грабежи, начав свою деятельность с расправы над шефом резидентуры ЦРУ Ричардом Уэлчем. Полиция смогла ликвидировать банду только в 2002 году, когда один из террористов случайно подорвался на собственной бомбе.

В 2002 году власти арестовали Гиотопулоса, и вскоре суд признал его виновным по всем пунктам. В 2003 году он получил 17 пожизненных сроков и дополнительные 25 лет тюрьмы. Несмотря на суровый приговор, осужденный так и не признал свою вину. Теперь, по решению Верховного суда, лидер террористов продолжит отбывать наказание за решеткой.

Ранее сотрудники ФСБ задержали с поличным 20-летнего жителя Рыбинска, который пытался установить самодельное взрывное устройство на железнодорожных путях. Следствие установило, что украинские спецслужбы завербовали молодого человека с помощью шантажа после того, как он перевел деньги террористической организации.