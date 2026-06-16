В Петербурге изъяли 200 кг гашиша

В Санкт-Петербурге предотвратили распространение 200 кг гашиша.

МВД полагает, что житель северной столицы занимался незаконным оборотом наркотиков. Он якобы организовал межрегиональные перевозки запрещённых веществ в особо крупном размере. В качестве склада он использовал строительную бытовку. Полицейские нашли 14 мешков с веществом растительного происхождения.

Ещё два мешка с похожим содержимым нашли в арендованном злоумышленником автомобиле. Согласно проведенному исследованию, содержимое одного мешка является гашишем массой около 10 кг. Оставшаяся часть направлена на экспертизу. Общий вес изъятого составил порядка 200 кг.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован. Ему грозит пожизненное, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.