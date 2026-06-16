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Фото: Накануне.RU

Экс-глава ФСБ Патрушев обвинил МЧС в большом числе жертв во время теракта на Дубровке

Экс-глава ФСБ, ныне – помощник президента России Николай Патрушев считает, что гибели людей во время теракта на Дубровке в 2002 году можно было избежать.

"Да, потерь не должно было быть. Конечно, сама ситуация была чрезвычайно сложной <…> Подчеркну, подразделения ФСБ отработали профессионально. А вот у других служб такой слаженности не было. Дело в том, что после уничтожения террористов все заложники должны были получить необходимую помощь. Ее должны были оказать спасательные службы, зашедшие в зрительный зал вслед за спецназом. Но они растерялись. В итоге антидот был вколот не всем пострадавшим, а некоторые из заложников получили двойную дозу. Это и привело к потерям", - заявил Патрушев в интервью "Российской газете".

"Тогда были сделаны соответствующие выводы, в том числе по координации различных структур и их подготовки к действиям в экстремальных ситуациях. И надо отдать должное, сегодня МЧС под руководством министра Куренкова действует гораздо эффективнее и профессиональнее", - добавил экс-глава спецслужбы.

Напомним, в 2002 году МЧС России возглавлял Сергей Шойгу.

По официальным данным, в результате теракта в театральном центре на Дубровке в Москве погибли 130 человек.

Теги: николай патрушев, фсб, мчс, теракт на дубровке


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