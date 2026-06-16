В Ноябрьске женщина погибла, упав с балкона на четвертом этаже

В Ноябрьске следователи СК устанавливают обстоятельства гибели женщины после падения с балкона, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел 13 июня. Женщина выпала с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного жилого дома. От полученных травм женщина скончалась.

По данному факту Ноябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу организована доследственная проверка.

В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.