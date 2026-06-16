Трамп встретился с Зеленским во Франции

Президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 во Франции.

"У нас уже была встреча, и она прошла очень хорошо... Я встречусь с ним снова позже сегодня", - цитирует Трампа РИА Новости.

Он добавил, что США переключаются с конфликта на Ближнем Востоке на украинское урегулирование, Иран уходит на второй план. Трамп отметил, что хочет сделать все возможное, чтобы урегулировать конфликт на Украине.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о том, что Зеленский предлагал встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита Группы семи (G7) в городе Эвиан-ле-Бен.