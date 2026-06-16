Мбаппе назвал "Екатеринбург Арену" одним из самых шумных стадионов

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе включил "Екатеринбург Арену" в топ-3 самых шумных стадионов. Об этом сообщает официальный канал уральской арены.

Мбаппе вспомнил матч чемпионата мира по футболу 2018 года против сборной Перу, который прошел в Екатеринбурге. По словам звездного француза, атмосфера на трибунах была настолько мощной, что создавалось ощущение, будто бы игра проходит в Перу.

Напомним, матч ЧМ-2018 завершился победой сборной Франции со счетом 1:0. Единственный гол в той встрече забил сам Мбаппе. В дальнейшем французы выиграли чемпионат.

Стоит отметить, что сегодня вечером Франция проведет первую игру в рамках ЧМ-2026. Соперником будет команда Сенегала.