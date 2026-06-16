В Сургуте сына и соратницу богатейшего депутата Барсова забрала "скорая" после акции против намыва песка

В Сургуте акция протеста против намыва песка компанией "ЮВиС" рядом с аэродромом привела к госпитализации сына депутата гордумы Евгения Барсова – Ивана и его соратницы Екатерины, сообщает Neft. Протестующие встали под трубу гидронамыва, пытаясь остановить работы. Когда трубу включили, Барсов-младший оказался прямо в центре потока и получил сильное переохлаждение, после чего был доставлен в реанимацию. Сейчас он уже переведен в обычную палату. Екатерине стало плохо с сердцем из-за жары и переживаний, ее госпитализировали в кардиоцентр.



После инцидента на место прибыл глава "ЮВиС" Владимир Башков. У него состоялся разговор с депутатом, в ходе которого предприниматель предложил прийти к компромиссу. Однако сам Барсов усомнился в том, что вопрос удастся решить без привлечения правоохранительных органов, и заявил, что готов идти до конца.



Конфликт между Евгением Барсовым и руководством "ЮВиС" возник из-за оборудования песчаного карьера рядом с его частным аэродромом "Боровая". Депутат считает, что работы ведутся за пределами разрешенной зоны и угрожают безопасности взлетной площадки.