Три десятка человек отравились в кафе азиатской кухни в Камышине

28 человек, в том числе восемь детей, обратились к врачам после посещения кафе азиатской кухни в центре Камышина (Волгоградская область). 11 человек, в том числе двое детей, были госпитализированы в состоянии средней тяжести, передает Telegram-канал "112". Следственный комитет по этому поводу возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В СКР сообщили, что Роспотребнадзор провел лабораторные исследования и у восьми заболевших выявил сальмонеллез.

"Со слов граждан установлено, что незадолго до ухудшения самочувствия, пострадавшие употребляли продукцию одного из заведений общественного питания города, специализирующегося в том числе на приготовлении и реализации суши и роллов. В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в СКР.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", заведение имеет балл 5,0 на основе почти 4 тыс. оценок и статус "Хорошее место 2026".