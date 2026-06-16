American Conservative: Трамп добился утверждения Ирана как нового легитимного мирового игрока

С 1979 года Иран в коллективном сознании американцев воспринимался как непримиримый враг, которого необходимо победить или хотя бы сдерживать. Нынешний президент США Дональд Трамп даже развязал против Ирана войну. Но самое главное, чего он добился, - это то, что Иран теперь выглядит как нормальное государство, с которым США могут сотрудничать. Об этом пишет американский журнал The American Conservative.

Фактически Трамп добился переосмысления Исламской Республики как законного участника всех мировых событий. Совсем недавно он говорил, что Иран угрожает самому существованию США из-за разработки ядерного оружия. Но на днях сказал, что с Ираном он хорошо поладил.

"Был бы пойман на подобном описании Исламской Республики какой-нибудь американский президент до Трампа? Трамп, похоже, пришел к такому переосмыслению... в результате войны, в которой Иран продемонстрировал, что у него есть реальные рычаги влияния, основанные на военной мощи", - говорится в статье.

С одной стороны, Трамп опровергает все то, что он говорил ранее, но с другой - это наконец-то открывает новые возможности для установления подлинного мира, основанного на реалистичном принятии Ирана и того факта, что он никак угрожает США, заключает автор Эндрю Дэй.

Американские консерваторы изначально выступали категорически против нападения на Иран, считая, что эта война абсолютно не нужна США.