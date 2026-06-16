Европе предрекли долгий кризис с поставками и после открытия Ормуза

Перекрытие Ормузского пролива стало причиной нового витка инфляции в Европе. Последствия решения об его закрытии могут растянуться на несколько лет.

Такое мнение выразил бывший премьер-министр Италии и экс-глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. Отрывки из новой книги которого Competere o sparire ("Конкурировать или исчезнуть") опубликовала газета La Stampa. По мнению Драги, справиться Европе с такими "потрясениями было бы непросто при любых обстоятельствах".

Экс-премьер Италии полагает, что "впервые с 1949 г. европейцам приходится считаться с вероятностью того, что Соединенные Штаты больше не будут гарантировать" их безопасность на тех условиях, которые они "когда-то считали само собой разумеющимися", пишет ТАСС.

11 июня иранские государственные СМИ заявили о "полном закрытии" Ормузского пролива для судоходства, включая нефтяные танкеры и торговые суда. Центральное командование заявило, что любые попытки нарушения режима будут пресекать. В заявлении иранских властей говорится, что закрытие пролива вводится в ответ на "продолжающиеся враждебные действия Соединенных Штатов".

Позже президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки с Ираном. Американский лидер объявил об открытии Ормузского пролива для прохода судов и снял морскую блокаду со стороны США.

"Суда всего мира, запускайте свои двигатели. Пусть нефть течёт рекой", - сказал Трамп.