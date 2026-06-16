Спортивный праздник для детей помогли организовать в Астрахани депутаты городской Думы

В июне в спортивном зале ОГФСО «ЮНОСТЬ РОССИИ» в Астрахани состоялся спортивный праздник, приуроченный к Международному дню защиты детей. Одним из организаторов мероприятия выступил руководитель комитета по бюджету, финансам и налогам Городской Думы Астрахани Александр Тихонов, который также принял личное участие в его проведении.

Главными героями дня стали юные спортсмены: 30 ребят в возрасте от 10 до 12 лет показали зрелищные показательные выступления, а также активно участвовали юноши младшего и среднего возраста.

Особую значимость мероприятию придало участие старших товарищей. По итогам успешного сезона 2025–2026 годов дипломами и ценными призами были отмечены взрослые боксёры, которые на протяжении года демонстрировали высокие спортивные результаты и активно участвовали в жизни школы.

Особые поздравления и награды получили: Миркасимов Сухроббег – кандидат в мастера спорта по боксу, финалист Южного федерального округа, член сборной Астраханской области среди взрослых; Оганисян Армен – кандидат в мастера спорта по боксу, финалист Южного федерального округа, член сборной Астраханской области среди взрослых.

Почётными гостями мероприятия стали представители Федерации бокса Астраханской области и депутат областной Думы Евгений Апостолов.