Песков: Предложений провести встречу Путина с Зеленским на саммите G7 не поступало

Предложение Владимира Зеленского встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G7 во Франции не передавалось России официально. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он уточнил, что официальных каналов связи между Москвой и Киевом нет, пишет РИА Новости.

Если Зеленский готов говорить серьезно и ответственно, он всегда может приехать в Москву, напомнил представитель Кремля. Так он прокомментировал сообщения о том, что Зеленский предлагал встретиться с Путиным на полях саммит Группы семи (G7) в городе Эвиан-ле-Бен.

Ранее телеканал Euronews сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон обещал Зеленскому помочь в организации двусторонних встреч на полях саммита G7, в том числе возможных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.