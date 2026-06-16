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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жителя Екатеринбурга отправили в колонию за избиение подростка на горнолыжном комплексе

Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга Якову Шушарину. Он признан виновным в избиении подростка на горнолыжном комплексе на Уктусе и отправится в колонию.
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Напомним, инцидент произошел в январе. Сообщалось, что мужчина жестоко избил 13-летнего подростка за то, что тот неудачно скатился с горки и наехал на женщину. Избитому пришлось обращаться в больницу. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Подозреваемый был объявлен в розыск, но позже сам пришел к полицейским. Шушарин рассказал, что накинулся на подростка, так как испугался за 4-летнюю дочь. В дальнейшем он был арестован.

Сегодня, 16 июня, Чкаловский районный суд Екатеринбурга огласил свой приговор. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, Яков Шушарин признан виновным в хулиганстве с применением насилия и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью малолетнего из хулиганских побуждений.

Сам мужчина вину не признал и просил оправдать его. Он настаивал на том, что был в состоянии аффекта и защищал свою семью. Суд назначил ему 4,5 года колонии-поселения. Также в пользу избитого подростка взыскана компенсация морального вреда в 400 тысяч рублей.

Теги: Уктус, избил, подросток, суд, Екатеринбург


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