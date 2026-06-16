Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание областной Антитеррористической комиссии

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание областной Антитеррористической комиссии, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Участники заседания региональной Антитеррористической комиссии рассмотрели информацию о состоянии антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Тюменской области.

"Все нормативные требования, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности объектов, должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки", – подчеркнул глава региона.

Кроме того, по поручению Национального антитеррористического комитета был рассмотрен вопрос о привлечении социально ориентированных некоммерческих организаций к работе по профилактике вовлечения молодежи в террористическую деятельность.



Необходимо обеспечить участие представителей НКО, обладающих опытом организации неформальных профилактических мероприятий, к обмену эффективными практиками оказания позитивного воздействия на молодежь, решили участники заседания региональной Антитеррористической комиссии.



Мероприятия, предусматривающие участие НКО в профилактике террористических проявлений среди молодежи, будут включены в соответствующие планы работы органов образования, культуры, спорта и молодежной политики.