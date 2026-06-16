Больше половины регионов России закончили первый квартал с дефицитом бюджета

В России теперь больше половины регионов имеют дефицит бюджета. В первом квартале таких было 56 (в прошлом году в тот же период – 46), говорится в отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджетов субъектов за январь-март 2026 года. Число дефицитных регионов растет с 2022 года.

Высокий уровень дефицита отмечается в 35 регионах – это 40% всех субъектов. В абсолютных цифрах самый высокий дефицит у Кузбасса, ХМАО, Краснодарского края, Иркутской области и Подмосковья.

34 регионам удалось завершить первый квартал с профицитом, но в 23 из них профицит не превышает 5 млрд руб. Особняком стоит Москва, где профицит составил почти 277 млрд руб., пишут "Ведомости".

Аудиторы Счетной палаты видят причину в экономическом спаде.