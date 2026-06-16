Выпускнице удалось спустя год восстановить результаты ЕГЭ, аннулированные из-за видеоролика

Выпускнице из Хабаровска спустя год удалось через суд восстановить свои результаты ЕГЭ, которые были аннулированы после размещения ею видеоролика о том, как она готовилась к экзамену.

Причина в том, что выпускница в ролике рассказала, что прятала в карманах и складках одежды шпаргалки, чтобы использовать их.

"Я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе. И да, у меня будут полные трусы шпаргалок", - говорит девушка.

Ролик набрал множество просмотров, но его заметили и в Рособрнадзоре. В результате итоги ЕГЭ были аннулированы без права пересдачи. В надзорном органе отметили, что, хотя ее ни на чем не поймали непосредственно на ЕГЭ, она трижды выходила из аудитории.

Отец выпускницы обратился в суд, утверждая, что ролик был записан не как саморазоблачение, а для популярности в соцсетях. В суде выпускница подтвердила, что сделала ролик для привлечения внимания, причем после ЕГЭ. И суд, ввиду отсутствия веских доказательств вины, вынес решение в пользу выпускницы и вернул ей результаты ЕГЭ. Теперь она может поступить в вуз на общих основаниях. Правда, потерянный год уже не вернуть.

Сейчас молодая хабаровчанка живет в Москве, где она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина.

"Учительская газета" пишет, что с ЕГЭ лучше не шутить, а популярность в интернете можно заработать и другими способами.