Юго-Запад Екатеринбурга на две недели остался без горячей воды из-за опрессовок

Екатеринбургская теплосетевая компания проведет гидравлические испытания тепловых сетей в юго-западной части города. Из-за этого две недели там не будет горячей воды.

Читайте также: ЖКХ не выдерживает русской зимы

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕТК, в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону специалисты компании с 16 по 29 июня проведут опрессовки на Юго-Западе и в микрорайоне Широкая Речка. На время опрессовок и ремонта подача ГВС будет прекращена.

Как отметили в компании, испытания с ограничением горячей воды согласованы с администрацией Екатеринбурга. Они проводятся в соответствии с законодательством и нужны для подготовки теплосетевого комплекса к зиме.

Проверка трубопроводов проводится повышенным давлением при температуре воды не более +40 градусов. В ЕТК сформировано восемь ремонтно-восстановительных бригад для оперативного устранения дефектов.

При обнаружении повреждений коммуникаций жители могут сообщить об этом в мониторинговые центры по телефонам:

центральная диспетчерская служба администрации Екатеринбурга – 005 (222-3-005);

центральная диспетчерская служба АО "ЕТК" – 331-22-18, 329-37-01.

"Если в ходе испытаний не будет выявлено повреждений или будет обнаружено небольшое количество дефектов, которые устранят в короткие сроки, то подачу горячей воды жителям можно будет возобновить раньше срока", - добавили в компании.