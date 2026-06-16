Шесть человек пострадали в Подмосковье в результате атаки БПЛА

Шесть человек пострадали в Подмосковье в результате масштабной атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в Telegram-канале.

По его словам, за ночь и утро над Московской областью сбили 86 дронов.

В Электростали, в поселке Случайный, пострадали четверо мужчин, двое из них госпитализированы. Кроме того, в Котельниках, в микрорайоне Парковый, пострадал 57-летний мужчина. В Воскресенске, в деревне Цибино, пострадала 13-летняя девочка — у нее колото-резаная рана левого бедра.

"Также в Электростали на проспекте Ленина обломки беспилотника попали в многоквартирный дом — повреждено остекление фасада с 4-го по 16-й этажи, а также в строящемся доме с 12-го по 16-й этажи", - написал Воробьев.

Губернатор добавил, что в Раменском округе, в деревне Григорово, загорелась кровля двухэтажного кирпичного дома. В Солнечногорске, в деревне Дурыкино, осколками повреждены остекление и сайдинг частного дома. В Черноголовке пострадал фасад административного здания.

Напомним, утром в Москве был атакован нефтеперерабатывающий завод. На объекте начался пожар. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о 60 беспилотниках, сбитых на подлете к Москве.