В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с вахтовым автобусом, в котором погиб водитель

Ялуторовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием вахтового автобуса и грузового автомобиля. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщили Накануне.RU в следственном управлении.

По версии следствия, 15 июня 2026 года в утреннее время на 101-м километре автодороги Курган — Тюмень 60-летний водитель автобуса допустил наезд на грузовой автомобиль. В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался, двум пассажирам потребовалась медицинская помощь.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.