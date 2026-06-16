Туристический сезон для Крыма почти потерян - эксперт

Туристический сезон в этом году в Крыму почти потерян, пишет эксперт Российского союза туриндустрии, генеральный директор VCP Travel Михаил Абасов.

Он отмечает, что налицо снижение турпотока. Так, за период с 24 мая по 6 июня количество новых гостиничных бронирований упало на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Вероятно, 2026 год будет сопоставим по турпотоку с 2023-м, когда Крым посетили чуть более 5 млн туристов. В прошло году было более 7 млн.

Причины спада очевидны - проблемы с безопасностью и топливом. Так как три четверти туристов приезжают в Крым на собственных автомобилях, то любые проблемы с топливом сразу же бьют по турпотоку. Если они сохраняться и дальше, то падение турпотока может быть еще больше. Если в ближайшее время они не разрешатся, то многие туристы просто переориентируются на Краснодарский край. От оперативности и эффективности действий властей сейчас многое зависит, заключил Абасов.

Другие эксперты отмечают, что этот сезон станет окном возможностей для тех, кто быстро успеет адаптироваться. Многие отели снижают цены.