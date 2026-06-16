"Татнефть" ограничила продажу бензина на всех своих АЗС

"Татнефть" ввела ограничения на продажу топлива. Решение коснулось всех заправок этой компании в России.

По словам оператора "горячей линии" "Татнефти", помимо лимита на продажу топлива, действуют ограничения и по оплате – принимают только наличные, пишет "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в некоторых российских регионах возник дефицит топлива. Так, в Крыму и Севастополе свободная продажа бензина ограничена, введены талоны на топливо. Проблемы также были в Краснодарском крае, Татарстане, Оренбургской области.

Дополнительным свидетельством нарастающих проблем на рынке стали экстренные меры по поддержанию предложения. Правительство России разрешило некоторым нефтеперерабатывающим заводам выпускать на внутренний рынок топливо, не соответствующее техническому регламенту ЕАЭС по содержанию серы и другим качественным показателям. Таким образом, под маркировкой класса "Евро-5" могут продавать бензин и дизель класса "Евро-3".