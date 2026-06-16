"Спасибо всем": депутат Вихарев поблагодарил екатеринбуржцев за активность в голосовании по ФКГС

Екатеринбург набрал нужное количество голосов для получения федерального финансирования по программе "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС). Об этом сообщил депутат городской думы Алексей Вихарев.

Как рассказал он на своей странице в соцсети, благодаря активности жителей лидером голосования стала набережная на участке от улицы Декабристов до улицы Белинского.

"Спасибо всем, вместе мы сила!", - отметил Алексей Вихарев.

Ранее стало известно, что в голосовании приняли участие более 305 тысяч екатеринбуржцев.