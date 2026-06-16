МИД КНР назвал клеветой заявления о якобы помощи ВС России в конфликте на Украине

Пекин опроверг утверждения о том, что китайские военные якобы помогают Вооруженным силам России в ходе конфликта на Украине.

"Соответствующие заявления не имеют фактической основы, это чистая клевета и очернительство", — заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Его слова приводит ТАСС.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о том, что Китай якобы обучает российские войска для участия в СВО.