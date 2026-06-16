Стоимость платного обучения в вузах из топ-100 в России значительно выросла - RAEX

Рейтинг ведущих вузов России представило рейтинговое агентство RAEX. Победителем в очередной раз стал Московский государственный университет, на втором месте - МГТУ им. Н. Э. Баумана, на третьем — Московский физико-технический институт. Четвертое место у Санкт-Петербургского госуниверситета.

Хотя авторы указывают, что в топ-100 вошли вузы из 30 регионов, в топ-20 ведущих заведений всего пять вузов не из Москвы и Петербурга: это УрФУ им. Ельцина (12 место, Екатеринбург), Томский политех (13 место), Новосибирский госуниверситет (16 место), Томский госуниверситет (19 место) и Казанский федеральный университет (20 место).

Наиболее широко представлены в RAEX-100 технические университеты. В список вошли 39 инженерно-технических вузов — на три больше, чем два года назад. За это же время количество классических университетов сократилось с 28 до 24.

"Стоимость платного обучения в вузах из топ-100 значительно выросла. Обучение на первом курсе в технических вузах – участниках рейтинга за год в среднем подорожало на 21%, учёба в медицинских университетах стала дороже на 19%", — отметил генеральный директор RAEX Дмитрий Гришанков.