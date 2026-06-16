В Тюмени трехлетняя девочка ушла из детского сада

В Тюмени трехлетняя девочка самостоятельно ушла с территории детской площадки у дома №56 по ул. Федюнинского в сторону надземного пешеходного перехода, расположенного в непосредственной близости от оживленной проезжей части.

Все произошло 13 июня.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, ребенку грозила опасность. Надзорное ведомство выявило многочисленные нарушение в работе детского сада и ненадлежащее исполнение воспитателями своих обязанностей.

Были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.7, ч. 1, ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение санитарно эпидемиологических требований, нарушение технических регламентов). По результатам их рассмотрения юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 35 тыс. рублей.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки в отношении ответственного должностного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры округа.