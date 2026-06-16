В Петрозаводске пропали две девочки

В Петрозаводске разыскивают двух сестер. Девочкам 7 и 12 лет, они пропали накануне.

В полиции сообщили, что сестры пошли гулять в пять вечера 15 июня и до сих пор не вернулись, их местонахождение неизвестно.

"В последний раз несовершеннолетних видели вчера, 15 июня с 20 до 21 часа, на карьере в микрорайоне Ключевая, в компании детей", - говорится в сообщении управления МВД по Карелии.

О пропаже дочек в полицию заявила мама. Сейчас детей также ищут волонтеры и соседи.