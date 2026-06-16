ФАС выявила признаки картеля у трех нефтетрейдеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении трех нефтетрейдеров - "Солид-товарные рынки", "Агроторг ЮГ" и "Хансел".

Регулятор подозревает компании в координации действий на биржевых торгах, что могло привести к необоснованному росту цен на бензин и дизельное топливо.

"В действиях компаний обнаружены признаки антиконкурентного соглашения с целью получения дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам", - сообщили в пресс-службе ФАС.

По данным ведомства, компании систематически совершали действия на биржевых торгах, которые приводили к выкупу всего объема топлива, запланированного для реализации на бирже. Это ограничивало возможность покупки нефтепродуктов добросовестными участниками рынка.

Как сообщалось, в России начинают проявляться признаки полноценного топливного кризиса. После серии атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, переработка нефти в стране опустилась до минимальных значений за последние 17 лет, а на рынке фиксируется ускорение роста цен на бензин и дизельное топливо. Аналитики предупреждают о рисках дефицита топлива в стране и усилении инфляционного давления в экономике.