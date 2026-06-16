Юрий Бурлачко провел совещание в ЗСК по вопросам комплексного развития территорий Кубани

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание депутатов. Темой обсуждения стал ход реализации механизма комплексного развития территорий (КРТ) на Кубани.

В работе участвовали председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) региона Сергей Усенко, руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Илья Поздняков.

Напомним, комплексное развитие территорий – это федеральная программа создания комфортной городской среды, реализующаяся во всех субъектах России с 2021 года. Ее механизм предполагает не только строительство жилья, но и возведение или модернизацию социальной и инженерной инфраструктур, что повышает привлекательность объектов недвижимости для потенциальных собственников и арендаторов.

Открывая совещание, Юрий Бурлачко отметил, что ранее на протяжении долгих лет серьезной проблемой развития населенных пунктов являлась точечная застройка, следствием которой стали дефицит социальных объектов, нехватка парковочных мест, перегрузка дорожной сети и в целом ухудшение качества жизни многих граждан. Во многом предупредить возникновение подобных ситуаций позволило установление единого механизма комплексного развития территорий. Причем, как напомнил председатель ЗСК, соответствующие параметры застройки по инициативе главы региона Вениамина Кондратьева действуют на Кубани еще с 2017 года.

Илья Поздняков доложил, что на сегодняшний день в крае заключено 46 договоров КРТ. Общий градостроительный потенциал проектов составляет более 11,7 млн кв. м, из которых 8,7 млн кв. м – жилая площадь. В зависимости от условий договоров на данных территориях будут возведены социальные объекты, реконструированы инженерные сети, построены новые дороги и развязки. Он также отметил, что органами местного самоуправления Кубани под комплексную застройку заявлено еще 54 площадки в 12 муниципалитетах общей площадью 1 882 га.

С позицией профильного комитета Законодательного Собрания участников совещания ознакомил Владимир Лыбанев. Депутат отметил, что программа КРТ сегодня является локомотивом строительной отрасли, которая в дальнейшем позволит значительно улучшить ситуацию не только на краевом, но и общероссийском рынках недвижимости.

Сергей Усенко представил результаты анализа 36 договоров КРТ, предусматривающих жилищное строительство. В частности, председатель КСП обратил внимание депутатов и представителей профильного департамента на недочеты в алгоритме согласования соответствующей документации, а также призвал участников обсуждения рассмотреть возможность внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования.

В ходе обсуждения кубанские парламентарии высказали ряд предложений по взаимодействию с департаментом по архитектуре и градостроительству края в части реализации механизма КРТ.

«Сегодня на Кубани реализуются масштабные строительные проекты, возводятся удобные жилые комплексы. Важно постоянно держать ситуацию на рынке недвижимости под контролем, не допускать повторения прошлых ошибок, создавать и поддерживать комфортные условия для жизни населения. Полагаю, что профильный департамент изучит предложения Контрольно-счетной палаты на предмет использования их в дальнейшей работе», – отметил, завершая совещание, Юрий Бурлачко.

Итоговую резолюцию планерного совещания составили рекомендации профильному департаменту и комитетам ЗСК, также в нее вошли озвученные инициативы.