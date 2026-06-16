В Свердловской области назначили дату выборов депутатов Законодательного собрания

В Свердловской области назначены выборы депутатов Законодательного собрания региона.

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Как сообщили Накануне.RU в областной избирательной комиссии, постановление о назначении было принято сегодня, 16 июня. Выборы назначены на единый день голосования – 20 сентября 2026 года. Решение вступит в силу в день его официального опубликования в "Областной газете".

Всего предстоит избрать 50 депутатов ЗакСО: 25 по единому избирательному округу (по партийным спискам) и 25 – по одномандатным округам. Выдвижение кандидатов начнется в день, следующий за днем опубликования постановления о назначении выборов.

Напомним, что минувшей зимой для выборов свердловских депутатов была определена новая схема избирательных округов.