Более 305 тысяч екатеринбуржцев выбрали парк для благоустройства по ФГКС

В Екатеринбурге подведены предварительные итоги голосования за благоустройство по программе "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В нем приняли участие более 305 тысяч екатеринбуржцев. Для получения федерального финансирования работ по обновлению объекта-победителя городу необходимо было набрать порядка 290 тысяч голосов. Значительный вклад в достижение этой цели внесли волонтеры – добровольцы обеспечили более половины от общего числа голосов, сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Итоговое решение об утверждении результатов голосования и выделении средств будет принято позднее федеральным оператором программы.

Согласно предварительным данным, лидером стал участок набережной реки Исети от Декабристов до Белинского – эту территорию выбрали почти 86 тысяч человек.

В случае утверждения выбранный горожанами объект станет продолжением планомерного благоустройства береговой линии исторического центра Екатеринбурга и частью масштабного проекта "От ВИЗа до НИЗа" по созданию единой 42-километровой прогулочной зоны по обе стороны главной реки уральской столицы от Верх-Исетского до Нижне-Исетского пруда, инициированного главой Екатеринбурга Алексеем Орловым.

Всего за благоустройство в 2027 году боролись 17 общественных пространств. Голоса среди них распределились следующим образом:

– Набережная реки Исети (от Декабристов до Белинского) – 85 893;

– Основинский парк – 44 742;

– Парк "Семь ключей" – 31 978;

– Бульвар по улице Культуры – 23 744;

– Сквер у Драмтеатра (Площадь Театральная от улицы Антона Валека до улицы Челюскинцев) – 20 562;

– Преображенский парк (2 очередь, 2 этап) – 20 083;

– Сквер по улице Амундсена (от Волгоградской до Академика Бардина) – 18 533;

– Парк "Южный" в границах улиц Шварца и Фучика – 13 924;

– Парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы – 11 772;

– Парк имени 50-летия Советской власти (Метеогорка), 2 этап – 9 274;

– Бульвар по улице Мира (от Первомайской до Малышева) – 5 000;

– Сквер "Авета Тертеряна" – 4 218;

– Сквер Дружбы народов – 3 888;

– Зеленая зона на бульваре Семихатова, вдоль дома № 6 – 3 054;

– Сквер по улице Никонова за зданием ККТ "Космос" – 3 035;

– Сквер по улице Сажинской, дом № 6 – 2 899;

– Парк имени К.Е. Архипова – 2 752.

Напомним, голосование за благоустройство по программе "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) национального проекта "Инфраструктура для жизни" прошло онлайн на Платформе обратной связи портала Госуслуг с 21 апреля по 12 июня. На выбор горожан были представлены 17 зеленых зон.

Результатом активности екатеринбуржцев в прошлые годы уже стало преображение 9 общественных пространств, например, парка имени XXII Партсъезда, Зеленой Рощи, Летнего парка "Уралмаш" и парка 50-летия ВЛКСМ.