В Ярославской области задержали мужчину, готовившего теракт на железной дороге

В Ярославской области задержали мужчину, готовившего по заданию украинских спецслужб теракт на железной дороге.

Житель Рыбинска 2003 года рождения задержан с поличным при попытке закладки самодельного взрывного устройства, сообщили в УФСБ России по региону.

Мужчина был завербован посредством шантажа за перечисление денежных средств в адрес террористической организации. В ведомстве отметили, что, вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы, молодой человек длительное время выполнял поручения украинских кураторов.

Ранее сотрудники ФСБ задержали россиянина, который по заданию СБУ планировал подрыв пассажирского поезда в Новороссийске. Фигурант был задержан при проведении разведки на участке железнодорожного пути. Возбуждено уголовное дело.