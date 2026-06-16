"Внутренние воды России". Одержана полная победа в международном арбитраже по Азовскому морю

Россия одержало важнейшую дипломатическую, юридическую и геополитическую победу, победив в международном арбитраже в разбирательстве о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма.

В Постоянной палате третейского суда в Гааге накануне было оглашено окончательное решение по делу, длившемуся десять лет. Киевский режим пытался оспорить суверенитет России над Крымом и прилегающими водами. Но его постиг полный провал. Все обвинения в нарушении Конвенции ООН по морскому праву отвергнуты, никаких "компенсаций" и "репараций" за использование природных ресурсов в акватории Крыма не будет, а Керченский пролив признан российским.

Суд отклонил требование о демонтаже Крымского моста и обвинения в нанесении ущерба природе. Само строительство Крымского моста, переход под российскую юрисдикцию плавучих буровых платформ, а также проводимые российскими пограничниками проверки судов в Керченском проливе не противоречат Конвенции ООН по морскому праву.

МИД РФ особо подчеркивает, что впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории, то есть это воды России. Это полная победа России и чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими "юридической войне", заключили в МИД.