Англия собралась ввести санкции против российских судов – перевозчиков СПГ

Премьер-министр Англии Кир Стармер объявит о скором введении новых санкций против России. Это случится сегодня на саммите G7 во Франции.

Новый пакет санкций также "может подорвать военные усилия России на нескольких фронтах", укрепляя европейскую безопасность. Великобритания намерена поддерживать Украину.

"Великобритания активизирует свои действия – перекрывает доходы, которые подпитывают конфликт, и обеспечивают Украину электроэнергией в предстоящие зимы. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал Стармер.

Новые санкции направят против российского незаконного теневого флота и финансовых сетей, используемых для обхода западных санкций и поддержки военных закупок. Ожидается, что Великобритания также первой введёт санкции против нескольких судов, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ), на которые распространяются санкции в отношении российского СПГ.

Новые меры также будут направлены на выявление российской государственной сети, занимающейся тайным приобретением западных технологий для российских вооруженных сил, а также на установление контактов с несколькими поставщиками из третьих стран, которые помогают России незаконно переводить деньги по всему миру, сообщает пресс-служба британского правительства.