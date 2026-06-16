Экс-супруга бывшего свердловского вице-губернатора получила условный срок

Экс-супруга бывшего вице-губернатора Свердловской области Ирина Чемезова получила условный срок. Такое решение сегодня вынес Кировский районный суд Екатеринбурга.

Руководитель свердловского отделения "Союза женщин России" проходила обвиняемой по делу о мошенничестве, которое связано с пляжем Tava на берегу озера Таватуй, созданным ее компанией "Новый мир" с помощью грантов областного департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства. В ходе судебных разбирательств была озвучена сумма похищенного – 15 млн рублей.

На время суда Чемезова находилась под домашним арестом. Накануне она выступила с последним словом. Обвинение запрашивало для нее восемь лет колонии условно.

Сегодня, 16 июня, по делу был вынесен приговор. Кировский райсуд признал Ирину Чемезову виновной. Ей назначено пять лет лишения свободы условно и штраф в 1,5 млн рублей.

Стоит отметить, что вину Чемезова не признавала, называя себя "заложницей уголовного дела ее мужа".