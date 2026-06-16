16 Июня 2026
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Фото: t.me/V_Zelenskiy_official / пресс-служба офиса президента Украины

Польша закрыла свое небо для Зеленского

На саммит G7 Зеленский снова летел не из Польши. Он вылетел в Швейцарию из столицы Молдавии.
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По данным FlightAware, самолет прилетел из Кракова, где проходил техническое обслуживание, но Зеленский теперь летает в Европу не из польского Жешува, откуда он совершал перелеты все время с начала СВО. И это уже второй раз, когда Зеленский летит не из Жешува. Первый раз случился на прошлой неделе, когда Зеленский летал в Лондон. Тогда самолет также прибыл из Польши, где он находится. Однако самому Зеленскому вылет из Польши заказан.

Изменение маршрута киевского главаря произошло сразу после обострения между Украиной и Польшей, где возмущены его героизацией нацистских преступников, массово уничтожавших поляков во время Второй мировой войны.

На прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава официально не запрещала Зеленскому использовать свой аэропорт в Жешуве для заграничных перелетов. Впрочем, решение могло быть принято неофициально. Сам он призвал польского президента Кароля Навроцкого не обострять ситуацию, но и действия Зеленского ему не нравятся.

Политолог Антон Кудрявцев отмечает, что для Зеленского это не просто смена аэропорта. Когда глава режима выбирает более сложный и долгий маршрут в обход давнего союзника, это признак глубокого политического кризиса или страха перед реальным давлением.

Теги: Польша, Зеленский


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