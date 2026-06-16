"С нами поступают нечестно". Игрок сборной Ирана пожаловался на условия на ЧМ-2026

Футболист сборной Ирана Мохаммад Мохеби посетовал, что команде можно находиться в США только в дни игр чемпионата мира.

Сегодня ночью Иран сыграл вничью с Новой Зеландией со счётом 2:2 в первом туре. Автором одного из голов стал полузащитник "Ростова" Мохеби. Матч состоялся в в Лос-Анджелесе. Там же пройдёт и вторая игра команды — против Бельгии.

"Мы приехали сюда только утром из-за того, что мы не можем находиться в США, а теперь нам снова улетать, чтобы через несколько дней снова прибыть сюда", — поделился футболист с корреспондентом издания "Чемпионат".

По словам Мохеби, с Ирном "поступают нечестно, но делать нечего". Он также отметил, что "это нехорошо для футбола".